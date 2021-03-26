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المحرصاوى: مستشفى الأزهر بأسيوط جاهز لاستقبال مصابى حادث قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 05:21 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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قدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر؛ خالص العزاء والمواساة في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع اليوم الجمعة جراء تصادم قطارين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من المواطنين من مستقلي القطارين.

وتوجه رئيس جامعة الأزهر بخالص الدعاء إلى المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، وأن يلهم أسرهم وذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان، كما توجه رئيس جامعة الأزهر إلى الله بأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء وتمام العافية قريبًا.

من جانبه أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط؛ جاهزية مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط واستعدادها التام لاستقبال المصابين، كما أعلن صديق استعداد المستشفى لاستقبال الحالات الحرجة، وتقديم ما يلزمهم من خدمة علاجية أو جراحية متخصصة لازمة لعلاج ضحايا مثل تلك الأنواع من الحوادث، والتي تحتاج أحيانًا إلى عمليات كبرى ودقيقة.

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