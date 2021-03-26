"مجمعة تأمين الحوادث": صرف 30 ألف جنيه لضحايا حادث سوهاج

قال محمد أبواليزيد، رئيس مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية والطرق السريعة المميزة، إن من المقرر صرف تعويضات لضحايا حادث قطار سوهاج بقيمة 30 ألف جنيه لكل متوفى أو مصاب بعجز كلي، وما سيتم صرفه من تعويضات للمصابين سيكون وفق نسبة العجز والإصابة.





وأكد على أن مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية والطرق السريعة تتولى منذ تأسيسها عام 2002، صرف التعويضات لضحايا حوادث القطارات والمترو والطرق السريعة المميزة التي عليها بوابات دخول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المتمثلة في وزارتي الصحة والداخلية وهيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق.





وأشار رئيس مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية والطرق السريعة، إلى أنه من المقرر صرف تعويضات ضحايا قطار سوهاج في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى إن إجراءات صرف التعويض تقتصر على المحاضر الرسمية للشركة وإخطارات الوفاة وإعلام الوراثة، على أن يتم صرف التعويضات خلال 10 أيام على الأكثر.





تجدر الإشارة إلى أنه وقع اليوم الجمعة، حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، أسفر عن وفاة 32 شخصًا وإصابة 91 آخرين، حتى كتابة السطور، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والأجهزة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تقديم العلاج للمصابين.





وأعلنت الهيئة العامة لسكك حديد مصر، أنه أثناء سير القطار رقم 157 مميز الأقصر - الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا، تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين.





وتابعت الهيئة في بيان لها، اليوم الجمعة: "عليه توقف القطار، وفي هذه الأثناء وفي تمام الساعة11.42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان - القاهرة سيمافور 709 واصطدم بموخرة آخر عربة بقطار 157، مما أدى إلى انقلاب 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات".





وأوضح البيان، أنه جاري حصر الإصابات والوفيات بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة، مؤكدًا أنه نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة وتشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وجاري المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط.