عبدالحفيظ يكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي مع ثنائي الزمالك

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن حقيقة تخفيف عقوبة محمود كهربا، بعد خلافه مع المدرب بيتسو موسيماني.





وقال مدير الكرة بالنادي الأهلي عبر قناة Mbc Masr إن الأزمة لم تكن سهلة، موضحًا أنه بمجرد الانتهاء من تنفيذ العقوبة يوم 4 أبريل المقبل، سيعود كهربا للمران الجماعي بشكل طبيعي مثل أي لاعب.





وأضاف عبد الحفيظ أنه لا صحة لما يتردد بمفاوضات لضم ثنائي الزمالك أحمد سيد زيزو وفرجاني ساسي في الموسم المقبل، موضحًا أن البعض يردد هذا الكلام ولكنه غير صحيح، كما أن الليبي حمدو الهوني نجم الترجي، موهوب، لكن الحديث عن التفاوض معه أمر سابق لأوانه وغير صحيح، خاصة أن الموسم الحالي سيمتد حتى يوم 30 سبتمبر المقبل.







