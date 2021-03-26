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عبدالحفيظ يكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي مع ثنائي الزمالك

الجمعة 26/مارس/2021 - 05:21 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن حقيقة تخفيف عقوبة محمود كهربا، بعد خلافه مع المدرب بيتسو موسيماني.

وقال مدير الكرة بالنادي الأهلي عبر قناة Mbc Masr إن الأزمة لم تكن سهلة، موضحًا أنه بمجرد الانتهاء من تنفيذ العقوبة يوم 4 أبريل المقبل، سيعود كهربا للمران الجماعي بشكل طبيعي مثل أي لاعب.

وأضاف عبد الحفيظ أنه لا صحة لما يتردد بمفاوضات لضم ثنائي الزمالك أحمد سيد زيزو وفرجاني ساسي في الموسم المقبل، موضحًا أن البعض يردد هذا الكلام ولكنه غير صحيح، كما  أن الليبي حمدو الهوني نجم الترجي، موهوب، لكن الحديث عن التفاوض معه أمر سابق لأوانه وغير صحيح، خاصة أن الموسم الحالي سيمتد حتى يوم 30 سبتمبر المقبل.


وفيما يتعلق بعودة رمضان صبحي نجم بيراميدز للأهلي مستقبلًا قال: "ليست قرارًا خاص به، وأمر لا يريد الحديث عنه، كون رمضان ليس لاعبًا في الأهلي، موضحًا أن أي لاعب اختار الرحيل عن الأهلي، سيحكم بصحة قراره من عدمه مستقبلًا".

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