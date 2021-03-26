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"الحقونا الناس بتموت".. استغاثة مواطن وسط حطام قطاري سوهاج (فيديو)

الجمعة 26/مارس/2021 - 05:20 م
بوابة الفجر
هدى عبد الرازق
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مقطع فيديو مؤثر ومبكي لأحد ركاب قطار سوهاج، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يستغيث بعد تعرض القطار لحادث تصادم مع قطار آخر.

وقال الراكب، "الحقونا، مش عارفين نطلع، الناس بتموت"، مضيفا: "أصحابي فين، الناس بدور على أقاربهم، ومش عارفين باقي الناس فين".

وأظهر الفيديو المتداول حجم الحادث، واستغاثة الركاب للخروج من القطار. 


وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حادث تصادم القطارين في سوهاج. 

وقال، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تابعت عن كثب الحادث الأليم الذي عاينناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج".

وتابع السيسي: "إن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم".

واختتم بالقول: "وإنني إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتي بالشفاء العاجل إن شاء الله، وأوجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا".

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