Advertisements

محافظ قنا: رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة لإغاثة منكوبي حادث القطارين

الجمعة 26/مارس/2021 - 05:23 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
وجه محافظ قنا، اللواء اشرف الداودي، مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، برفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية بالمحافظة، لاستقبال أي مصابين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم حتى تمام شفائهم حيال الاستعانة بمستشفيات المحافظة.

وتقدم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا وكافة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، بخالص التعازي لأهالي وأسر الضحايا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصابي قطاري سوهاج قنا قطار سوهاج حادث قطاري سوهاج تصادم قطارين في سوهاج

أخبار تهمك

"الصحة" تعلن ارتفاع عدد مصابي حادث قطاري سوهاج إلى 108.. والوفيات 32 حالة

منذ ساعة و نصف

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ 37 دقيقة

سر تغيير راموس المبكر في مباراة إسبانيا واليونان

منذ أقل من ساعتين

التفاصيل الكاملة لحادث قطارى سوهاج.. السكة الحديد: مجهولون فتحوا بلف الخطر

منذ ساعة و 14 دقيقة

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

انفراد.. أسماء مصابى حادث قطار سوهاج بمستشفى المراغة

منذ ساعة

ماكينة أهداف متحركة.. القاطرة الإفريقية يلمح لاقترابه من الأهلي "صورة"

منذ ساعتين و 6 دقيقة

قرارات عاجلة للحكومة.. القصة الكاملة لتصادم قطاري سوهاج

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رفع حالة الطوارئ بمستشفيات قنا الجامعية لاستقبال ضحايا حادث قطارى سوهاج

منذ ساعة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 4 ساعات

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تكليف وأمر من السيسي للقوات المسلحة بشأن حادث تصادم قطاري سوهاج

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

مدرب إسبانيا يكشف حقيقة إصابة راموس

منذ 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

محافظ قنا يقرر تعطيل الدراسة غدًا لسوء الأحوال الجوية ويفعل غرف العمليات

محافظ قنا يقرر تعطيل الدراسة الخميس المقبل لسوء الطقس

محافظ قنا: استعدادات مكثفة لمواجهة الطقس السيء بالمدن

انقطاع الكهرباء عن مناطق متعددة في قنا نتيجة الطقس السيئ

عاجل.. اقتلاع أشجار نتيجة حالة الطقس السيئ في قنا

إصابة 12 بلدغات عقارب في قنا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:17 م

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

عاجل.. رفع حالة الطوارئ بمستشفيات قنا الجامعية لاستقبال ضحايا حادث قطارى سوهاج

04:34 م

"الصحة" تعلن ارتفاع عدد مصابي حادث قطاري سوهاج إلى 108.. والوفيات 32 حالة

04:08 م

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

05:00 م

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

11:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها