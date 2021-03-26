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محافظ قنا: رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة لإغاثة منكوبي حادث القطارين
الجمعة 26/مارس/2021 - 05:23 م
بسام عبدالحميد
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وجه محافظ قنا، اللواء اشرف الداودي، مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، برفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية بالمحافظة، لاستقبال أي مصابين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم حتى تمام شفائهم حيال الاستعانة بمستشفيات المحافظة.
وتقدم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا وكافة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، بخالص التعازي لأهالي وأسر الضحايا.
وتقدم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا وكافة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، بخالص التعازي لأهالي وأسر الضحايا.
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