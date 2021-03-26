كاملة أبو ذكري تتصدر تريند جوجل عقب ظهورها في "معكم"

تصدرت المخرجة كاملة أبو ذكري اليوم الجمعة الموافق الـ26 من مارس 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب ظهورها ف برنامج "معكم".





كاملة أبو ذكري مطلوبة





وقالت كاملة أبو ذكري، خلال ظهورها مع الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي، إن قرار الاعتذار عن عدم استكمال مسلسل زى الشمس، كان من أفضل القرارات التى اتخذتها طيلة مسيرتها الفنية.





كاملة أبو ذكري تعتذر عن "زي الشمس"





وأوضحت كاملة أبو ذكري أنها اعتذرت عن مسلسل "زي الشمس" بعد 10 حلقات من العمل، معلقةً: "مش عايزة أهزق نفسي أنا أقعد في البيت ولا أتهان".





سبب ترك كاملة أبو ذكري مسلسل "زس الشمس"





وأشارت كاملة أبو ذكري إلى أن وجودها في العمل بدأ يغضب البعض، لدرجة أن البعض قال لها إن لم تنسحب من المسلسل "مش هتلاقي حد يشغلك علشان إنتي مغضوب عليكي".





مفاجآت كاملة أبو ذكري





وكشفت كاملة أبو ذكري العديد من المفاجآت خلال ظهورها في برنامج "معكم" المذاعب عبر فضائية سي بي سي، منها أن مسلسل بـ"100 وش" أعادها لمكانتها الفنية الطبيعية.





حزن كاملة أبو ذكري





وأرجعت كاملة أبو ذكري سبب حزنها بعد ترك مسلسل "زي الشمس"، أنه كان يشترك به عدة نجوم تحترمهم وتحبهم، منهم الفنان أحمد السعدني وريهام عبدالغفور.







