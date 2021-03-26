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عاجل.. محافظ قنا: سيارات إسعاف وأكياس دم ومستلزمات طبية وأطقم إغاثة للمساعدة في حادث قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 05:26 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه تم الدفع بعدد ٢٠ سيارة إسعاف مجهزه وعدد ١ سيارة دعم، لإغاثة ضحايا حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

وأشار محافظ قنا، الي تحرك عدد ٢٠ عنصر من الهلال الأحمر والدفع بطاقم طبي مكون من ١٨ عنصر طبي، وكميات من أكياس الدم والمحاليل والقطن والمستلزمات الطبية كما تم الدفع بعدد ٢ سيارة إنقاذ بري بالأطقم المستعدة باتجاه محافظة سوهاج فور وقوع الحادث باتجاه محافظة سوهاج فور وقوع الحادث.

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