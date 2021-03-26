زيدان يتمسك باستمرار نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رؤية الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، حول استمرار البلجيكي إيدين هازارد في الموسم المقبل.





وقالت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن زيدان يرفض بيع إيدين هازارد جناح ريال مدريد، في الصيف المقبل، حتى لو كان ذلك لتمويل صفقة هالاند أو مبابي، كما أن زيدان لديه استراتيجية واضحة بشأن ميركاتو الصيف، قائمة على تقوية الهجوم، لكن دون خسارة إيدين هازارد.





وتابعت الشبكة الإسبانية بأن المدرب الفرنسي لديه ثقة بالغة في هازارد، وأن اللاعب سيتغلب على مشاكل الإصابة، ويشق طريق التألق مع الميرنجي.





يذكر أن العديد من وسائل الإعلام تحدثت عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وإيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند خلال الصيف المقبل.



