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عاجل - موسيماني يطالب برحيل هذا اللاعب عن الأهلي

الجمعة 26/مارس/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني استقر على إعارة المحترف الكونغولى والتر بواليا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي، طالب مسؤولي الكرة بالنادي الأهلي، بالبحث عن عرض مناسب لإعارة بواليا في الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل اكتساب المزيد من الخبرات ففى مسابقة الدوري والتعود على الضغوطات.

وتابع المصدر أن موسيماني يرى أن والتر بواليا غير مقنع بالنسبة له من الناحية الفنية، لذا يبحث المدرب الجنوب إفريقي خروج اللاعب في الصيف المقبل.

الجدير بالذكر أن المهاجم الكونغولي والتر بواليا انتقل إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فى الميركاتو الشتوي الماضي، قادما من صفوف فريق الجونة، حيث سجل حتى الآن هدف واحد وصنع هدفين مع المارد الأحمر.

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