أحدهم اتهم الإخوان بالوقف وراء الحادث.. ردود أفعال العرب تجاه واقعة قطاري سوهاج

توالت ردود الأفعال العربية، تجاه الحادث المأساوى الذى شهدته محافظة سوهاج، إذ اصطدم قطاران أمام قرية الصوامعة، التابعة لمركز طهطا، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بين مصابين ووفيات.



الجبوري: الاتهامات تلاحق الإخوان



المحلل السياسى العراقى، عماد الدين الجبورى، اتهم جماعة الإخوان الإرهابية، بالوقوف وراء الحادث.



وقال الجبورى، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر": "وزارة النقل المصرية توصلت لأسباب الحادث: تلاعب مجهولين بمكابح الطوارئ".



وأضاف الجبورى: "أعتقد هؤلاء المجهولين ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية".



ديباجي: تكرار الحوادث غير طبيعى



ويرى المحلل السياسى السعودى فهد ديباجى أن أمرا غير طبيعى يحدث فى مصر، يؤدى إلى تكرار حوادث القطارات.



وقال ديباجي، فى تغريدة، عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر": "تكرار حوادث تصادم القطارات فى مصر غير طبيعية".



طه: الإخوان والجزيرة شامتون في مصر



فى حين يرى الرئيس الإقليمى للمركز البريطانى لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط أمجد طه، أن حادث قطارى سوهاج، يميز الخبيث من الطيب.



وقال طه، عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر": "تريد أن تعرف الخبيث من الطيب، ادخل على وسم حادثة قطار سوهاج ستجد الصالح يترحم على الشهداء ويتمنى الشفاء للجرحى ويدعي الله أن يحفظ مصر من كل شر، بينما تجد الخبثاء من الإخوان في تركيا ومذيعى الجزيرة بقطر يستغلون الحادث للشماتة بمصر".



وأضاف طه: "بلده مدمرة وما فيها سيكل يطلع بشارع زى الناس، وكلها مليشيات وعصابات، وجاى يتفلسف على حادثة قطار سوهاج لمهاجمة مصر.. يا رجل ارحم نفسك أو ارحم المرق اللي غاسل وجهك فيه".



وتابع طه: "مصر بقيادتها تتابع الأمر، وبإذن الله تعوض المتضررين وتحاكم المقصر، لكن أنت لا قيادة ولا سيادة".



آل الشيخ ينعى ضحايا الحادث



كما نعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ضحايا حادث قطارى سوهاج.



وكتب آل الشيخ، تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، قال فيها: "بقلوب يعتصرها الحزن والألم، خالص العزاء لأشقائنا في مصر، ولأسر ضحايا حادث قطار سوهاج المؤلم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، وأن يتم الله شفاء مصابي الحادث، وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء".



رئيس البرلمان العربي يعزى مصر فى ضحايا القطارين



أعرب عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربى، عن خالص التعازى والمواساة باسم البرلمان العربى، وبالأصالة عن نفسه، لجمهورية مصر العربية، قيادة وحكومة وشعبا، فى ضحايا الحادث الأليم، بتصادم قطارى سوهاج.



كما أعرب رئيس البرلمان العربى عن صدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا، سائلا المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.



منازل الشهداء



وعلق الداعية مصطفى حسنى على الحادث، داعيا الله أن يرحم المتوفين، وأن يمن على المصابين بالشفاء.



وقال حسنى فى منسور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "أسأل الله أن يلطف بقلوب أهالى ضحايا ومصابى حادث قطار سوهاج، وأن ينزل عليهم السكينة والصبر ويتقبل متوفيهم في منازل الشهداء، وأن يرزق مريضهم العافية والشفاء العاجل.. اللهم آمين".