إنطلاق قافلة الخير الأولى بقرى مبادة حياة كريمة بالدقهلية "صور"

شهدت قرى مركز شربين فى محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، إنطلاق قافلة الخير الأولى ضمن سلسلة قوافل الخير بالقرى التى تشملها مبادرة حياة كريمة بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية وذلك بمشاركة الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم المساعدات المالية والعينية للاسر المستحقة بالقرى ال 26 التى تشملها المبادرة.



جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتابع نائب المحافظ اعمال القافلة بمقر إحدى الجمعات الخيرية بقرية كفر الترعة القديم.



رافق نائب المحافظ فى الجولة الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومشرفي تنظيم القافلة بقطاع التضامن الاجتماعي والجمعيات الخيرية بالمنطقة ونواب رئيس مركز شربين.



و شملت القافلة تغطية القرى المستهدفة وتضم نطاق وحدات التضامن الاجتماعى بعدد 6 قري وتوابعها ضمت قرى دنجواي وكفر الترعة القديم ورأس الخليج وكفر الترعة الجديد والضهرية وكفر الشيخ عطية.



وقدمت القافلة المساعدات المالية من مجموعة من الجمعيات والمؤسسات وتبلغ تكلفتها 105 ألف جنيه، وتسليم 150 فيزا تكافل وكرامة وتقديم المساعدات العينية شملت شنط مواد غذائية بعدد 750 شنطة للأيتام والارامل والمرضى والمسنين وتسليم مساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة شملت احزمة طبية وكراسى متحركة واطراف صناعية وسماعات طبية.



كما نظمت إحدى الجمعيات الخيرية قافلة طبية للكشف الشامل على امراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد والمعدة والقولون وعمل الاشعات والتحاليل اللازمة وصرف الادوية بالمجان، كما قامت ومنحت القافلة 4 مشروعات تنمية موارد للحالات المستحقة من خلالالجمعيات الخيرية.

