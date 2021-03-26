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التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة حوثية أطلقت تجاه السعودية

الجمعة 26/مارس/2021 - 05:40 م
بوابة الفجر
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أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.

وأكد التحالف العربي- فى بيان اليوم الجمعة- استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأضاف: إن قوات التحالف "تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية ".

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت وزارة الدفاع السعودية، مقطع فيديو يوثق لحظة تدمير قوات التحالف العربي لطائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثيين أمس الخميس، تجاه المناطق المدنية والأعيان في المملكة.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي، أطلقته الميليشيات الحوثية تجاه مدينة نجران.

وقال التحالف- في بيان-:"إن المحاولة الحوثية كانت تستهدف أحد الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي".

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