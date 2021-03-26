منتخب السويس يفوز على السكة في الوقت القاتل



وتواجد في البدلاء نادر عاطف،كريم يكن، أحمد سيد،نور العريان، محمود علي،خميس رشدى، رفعت طارق، أسامة ابراهيم، حسام أبو المجد.



بينما ضم فريق السكة حراسة المرمى " ابراهيم شعللها، اسامة صبحي، محمود أكمل، عمر سعد، حازم شعيب، احمد ربيع، أمير حجازي، سيكو، اسلام صلاح، محمد أحمد عبد الرحيم، محمد العربي .



على مقاعد البدلاء " احمد طارق جمال، طه زين، محمد رمزي، عبد العليم السيد، عمرو عزت، أحمد بلحة، محمد عاطف، أحمد السيد حلمي، محمد ناجح.



انتهى الشوط الأول بتقدم فريق منتخب السويس بهدف دون رد سجله امير حجازي مدافع السكة بخطأ في مرماه وتعادل السكة الحديد سايكوفي الدقيقة 16 من عرضية عمرو عزت وتمكن أحمد فروايلة من تسجيل الهدف الثاني للسويس من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة .



وبذلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب السويس إلى النقطة 26 ويتجمد رصيد السكة الحديد عند النقطة 22 .





وأدار اللقاء الحكم حسني سلطان ويعاونه محمد عبد المجيد مساعد أول وعمر فتحي مساعد ثاني وحسام جمال حكم رابع وسيد فراج مراقب مسابقات .



ترتيب المجموعة الثانية



1- الداخلية 33 نقطة

2- بورتو 33 نقطة

3- الترسانة 31 نقطة

4- كوكاكولا 30 نقطة

5- القناة 27 نقطة

6- المريخ 26 نقطة

7- منتخب السويس 26 نقطة

8- بتروجت 25 نقطة

9- زد 25 نقطة

10- جمهورية شبين 22 نقطة

11- النجوم 22 نقطة

12- النصر 21 نقطة

13- السكة 19 نقطة

14- طنطا 18 نقطة

15- سرس الليان 18 نقطة

16- الزرقا 18 نقطة



فاز فريق منتخب السويس على فريق السكة الحديد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على استاد السويس ضمن فعاليات الجولة التاسعة عشر للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة والفتاة بدورى القسم الثاني .دخل فريق منتخب السويس اللقاء بتشكيل تكون من محمود كوكو حراسة مرمى، كريم عصمت، محمد عبد الرازق،احمد فتحي،محمد علاء، أحمد فتحي احمد،عماد علاء، محمد عبد الله،محمد محمود، احمد حسين، محمد ابراهيم .