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رئيس الوزراء يصل مستشفى سوهاج الجامعي لزيارة مصابي حادث القطارين

الجمعة 26/مارس/2021 - 05:44 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى مستشفى الجامعة بسوهاج لتفقد مصابى حادث القطارين، الذى وقع ظهر اليوم، ويرافقه كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

واطمأن رئيس الوزراء على حالة المصابين بالمستشفى، مؤكدا لهم أنه سيتم توفير كل اوجه الرعاية الصحية، وتوجيه العناية اللازمة لهم، وهناك تعليمات من الرئيس بذلك، مشددا على أنه سيتم محاسبة المقصرين، أو المخطئين.

كان رئيس الوزراء قد عبر عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم، ومتمنيا الشفاء للمصابين، ومؤكدا أنه وجه جميع الوزارات والجهات المعنية بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية، أنه أثناء سير القطار رقم 157 مميز الأقصر الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا أمام قرية الصوامعة غرب قام مجهولين بلف الخطر لبعض العربات، وعليه توقف القطار، وفي هذه الأثناء وفي تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان القاهرة سيمافور 709 واصطدم بمؤخرة آخر عربة بقطار 157 مما أدى إلى انقلاب 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات، وجاري حصرها بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة.

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