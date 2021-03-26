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نادية الجندي ومحمود حميدة يستعدان لحفل افتتاح "الأقصر للسينما الأفريقية"

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:24 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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نشر الفنان محمود حميدة، صورة له برفقة النجمة نادية الجندي عبر حسابه على "انستجرام" من فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، المقرر انطلاقه بعد قليل في معبد الكرنك.

وظهر محمود حميدة بصحبة نجمة الجماهير، وعلق قائلًا: "مهرجان_الأقصر_للسينما_الأفريقية" نال اعجاب متابعيه.

اجتمعت اللجنة العليا لمهرجان الأقصر للسينما الافريقية بحضور المنتج الكبير جابي خوري رئيسا وعضوية كل من الممثل محمود حميدة رئيس شرف الدورة العاشرة والفنانة سلوي محمد علي والدكتورة أماني الطويل مستشار مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية للشئون الافريقية والدكتورة أماني الشعولي عضو مجلس النواب عن الأقصر وأمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب والمخرج هشام فتحي واللواء طارق علام مساعد وزير الداخلية السابق والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان والكاتب الصحفي جمال عبد الناصر رئيس المركز الإعلامي.

في بداية الاجتماع العاجل شكرت اللجنة العليا رئاسة الجمهورية علي استجابتها بالرد علي طلب رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمهرجان الأقصر في دورته العاشرة، حيث وجه سيادته لأهمية المهرجان بأن تكون الدورة تحت رعاية وزير الثقافة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وظروف الجائحة وتم مخاطبة الوزارة بذلك.

وقد استقرت اللجنة العليا للمهرجان علي كافة الفعاليات التي ستقدم في الدورة العاشرة من مسابقات وأفلام ومائدة مستديرة وندوات وكتب ومطبوعات متنوعة، وستقام كل الفعاليات في الأماكن الخارجية حال سماح الجهات المختصة.

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نادية الجندي مهرجان الأقصر الافريقية محمود حميدة

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