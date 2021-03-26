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عاجل| طائرة تحمل أطقم طبية بمختلف التخصصات في طريقها إلى سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 05:47 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن إعداد الفرق الطبية وتخصصاتهم لدعم مصابي حادث قطاري سوهاج، قائلا: "أقلعت من مطار القاهرة طائرة تحمل 20 طبيبا من الأطقم الطبية في مختلف التخصصات الطبية لدعم مستشفيات محافظة سوهاج".

وأضاف المصدر لـ "الفجر"، أن الأطقم الطبية تضم تخصصات "عظام ومخ وأعصاب وجراحة وجه وفكين" وغيرها من التخصصات الطبية.

واصطدم قطاران في مركز طهطا بسوهاج، اليوم الجمعة، ما أدى إلى خروج 3 عربات عن القضبان، وأسفر عن وجود عدد من الضحايا، جار حصرهم ونقلهم إلى المستشفيات.

وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين قطارين بدائرة مركز طهطا.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية، أنه أثناء سير القطار رقم 157 مميز الأقصر الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا أمام قرية الصوامعة غرب قام مجهولين بلف الخطر لبعض العربات، وعليه توقف القطار، وفي هذه الأثناء وفي تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان القاهرة سيمافور 709 واصطدم بمؤخرة آخر عربة بقطار 157 مما أدى إلى انقلاب 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات، وجاري حصرها بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة.

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