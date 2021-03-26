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فوز بورتو وبتروجت والنصر وسقوط النجوم في الجولة الـ 19 بالقسم الثاني

الجمعة 26/مارس/2021 - 05:49 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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أسفرت نتائج مباريات الجولة ال 19 لمجموعة الثانية مجموعة القاهرة والفتاة بدورى القسم الثاني عن التالي تعادل فريق الداخلية مع فريق النجوم بدون أهداف .

وتعادل الترسانة مع المريخ بدون أهداف، وفاز فريق بورتو على فريق جمهورية شبين بهدف دون رد سجله محمود صالح في الدقيقة 8 من الشوط الأول .

فوز فريق زد إف سي على حساب كوكاكولا بهدفين نظيفين سجلها محمد شاهين ونانا في الشوط الأول .

وحقق بتروجت فوزا كبيرا على طنطا 4-1 حيث انتهى الشوط الأول بتقدم بتروجت بهدفين نظيفين سجلها رشاد المتولى وإسلام كانو واضاف شيكا الهدف الثالث وتمكن وسامح ابراهيم من تسجيل الهدف الرابع بينما سجل وليد حسن هدف طنطا في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء .

وفاز منتخب السويس على فريق السكة الحديد بهدفين مقابل هدف، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم السويس بهدف لمدافع السكة أمير حجازي في مرماه.

وفي الشوط الثاني تعادل الإفريقي سايكو لفريق السكة الحديد ثم أحرز السويس الهدف الثاني عن طريق أـحمد فروايله في الدقيقة الأخيرة من المباراة .

وفاز النصر خارج ملعبه على حساب فريق سرس الليان بهدف دون رد سجله أحمد ناصر لاعب سرس الليان البديل في مرماه في الشوط الأول.

وتعادل الزرقا مع القناة 1-1 حيث تقدم الزرقا عن طريق محمد عصام في الشوط الأول وتعادل على شوقى للقناة في الشوط الثاني .

ترتيب المجموعة الثانية

1- الداخلية 33 نقطة
2- بورتو 33 نقطة
3- الترسانة 31 نقطة
4- كوكاكولا 30 نقطة
5- القناة 27 نقطة
6- المريخ 26 نقطة
7- منتخب السويس 26 نقطة
8- بتروجت 25 نقطة
9- زد 25 نقطة
10- جمهورية شبين 22 نقطة
11- النجوم 22 نقطة
12- النصر 21 نقطة
13- السكة 19 نقطة
14- طنطا 18 نقطة
15- سرس الليان 18 نقطة
16- الزرقا 18 نقطة

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