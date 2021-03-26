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الفجر تنشر صورة أحد ضحايا حادث قطار سوهاج من قرية العاقولة (صور)

الجمعة 26/مارس/2021 - 05:49 م
بوابة الفجر
محمد طه
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توفى سلامه كامل محمد فاضل، أحد ضحايا حادث قطارى سوهاج، من قرية العاقوله وأولاد طوق غرب إثر حادث قطار سوهاج اليوم.

توجه ألاف الشباب  إلى مستشفيات سوهاج، وذلك للتبرع بالدم لمصابى حادث قطارى سوهاج، تلبية لمبادرة أهالى سوهاج لإظهار شهامة الصعايدة فى إنقاذ مصابى حادث القطار.

وفتحت المستشفيات أبوابها أمام أهالى سوهاج، للتبرع بالدم لمصابى الحادث، مؤكدين أن دائما المصريين يتصدرون أعلى المستويات في المواقف الإنسانية.

وأكد شباب سوهاج، أنهم مستمرين فى تقديم كافة أشكال الدعم لمصابى حادث قطارى سوهاج، حتى إنقاذ جميع المصابين.


وقع حادث مأساوي إثر تصادم قطاري 2011
157 بالقرب من محطة الصوامعة بمحافظة سوهاج، والذي تسبب في خروج وانقلاب أكثر من 5 عربات.

وقام مسؤولي السكة الحديد بقنا وسوهاج، بتخفيض سرعة القطارات على كافة الخطوط وتوقيف حركة تشغيل القطارات في منطقة الحادث لحين الانتهاء من تقدير الموقف ومعرفة ملابسات الحادث وإزالة آثاره.
الفجر تنشر صورة أحد ضحايا حادث قطار سوهاج من قرية العاقولة (صور)
الفجر تنشر صورة أحد ضحايا حادث قطار سوهاج من قرية العاقولة (صور)

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