عاجل - حقيقة إصابة نجم الأهلي مع منتخب مصر "ليس حمدي فتحي"

كشف مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حقيقة تعرض محمد شريف مهاجم الفريق، للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني.





وكان شريف شارك كبديل خلال مواجهة المنتخب الوطني ضد منتخب كينيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وضمنت للفراعنة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية.





وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن محمد شريف لم يتعرض لأي إصابات مع الفراعنة، ولم يتم إبلاغنا بذلك من طبيب المنتخب الوطني.





وأضاف: "الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب النادي يتواصل مع الدكتور محمد ابوالعلا طبيب المنتخب، وتم التأكيد على جاهزية اللاعبين باستثناء إصابة حمدي فتحي والتي تحتاج لما يقرب من شهرين".





واختتم: "شريف جاهز مع منتخب بلاده لخوض مواجهة جزر القمر يوم 29 من الشهر الجاري، على ملعب القاهرة الدولي، في ختام التصفيات".





ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني، يوم 3 أبريل المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



