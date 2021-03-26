Advertisements

نقابة الصحفيين تنعي شهداء حادث تصادم القطارين بسوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 05:55 م
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
Advertisements
استقبل مجلس نقابة الصحفيين، ببالغ الأسى والحزن، خبر تصادم قطارين بسوهاج صباح اليوم الجمعة.

ونعى النقيب ومجلس النقابة، باسمهم وبالنيابة عن كل الصحفيين المصريين، شهداء حادث التصادم الأليم، وتوجهوا بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرهم، سائلين الله أن يتغمدهم بموفور رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن وفاة 32 مواطنًا وإصابة 108 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).

وأضاف أن الإصابات تراوحت بين كسور، وجروح قطعية، وسحاجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بمحافظات (سوهاج وأسيوط، والأقصر، وقنا).

وأكد عدم صحة المعلومات المتداولة بعدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بمناشدة وزيرة الصحة والسكان المواطنين بالتبرع بالدم لمصابي الحادث، موضحًا توافر 1034 كيس دم من مختلف الفصائل، و3467 كيس بلازما ببنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى 3000 كيس دم محزون استراتيجي تم الدفع بهم كدعم طبي من المركز القومي لنقل الدم بمحافظة القاهرة إلى بنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج، وكذلك توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات بمحافظة سوهاج.

وتابع أنه تم الدفع بتعزيزات طبية من محافظة القاهرة إلى سوهاج، حيث أقلعت قبل قليل طائرة تحمل فرق طبية بمختلف التخصصات الطبية لمستشفيات محافظة سوهاج وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين قطار سوهاج ضحايا حادث قطار سوهاج حادث قطاري سوهاج الفجر

أخبار تهمك

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ ثلث ساعة

انفراد.. أسماء مصابى حادث قطار سوهاج بمستشفى المراغة

منذ أقل من ساعتين

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

التفاصيل الكاملة لحادث قطارى سوهاج.. السكة الحديد: مجهولون فتحوا بلف الخطر

منذ ساعتين

مجرزة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ أقل من نصف ساعة

مدرب إسبانيا يكشف حقيقة إصابة راموس

منذ ساعة و 21 دقيقة

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 4 ساعات

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

"الصحة" تعلن ارتفاع عدد مصابي حادث قطاري سوهاج إلى 108.. والوفيات 32 حالة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - حقيقة إصابة نجم الأهلي مع منتخب مصر "ليس حمدي فتحي"

منذ نصف ساعة

عاجل| الصحة: لسنا في حاجة إلى التبرع بالدم.. لدينا مخزون كاف

منذ ساعة

عاجل.. رفع حالة الطوارئ بمستشفيات قنا الجامعية لاستقبال ضحايا حادث قطارى سوهاج

منذ أقل من ساعتين

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - موسيماني يطالب برحيل هذا اللاعب عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. النيابة العامة تأمر بالتحقيق في حادث قطاري سوهاج

"الصحة": توافر 1034 كيس دم و3467 كيس بلازما بمحافظة سوهاج

"الصحة" تعلن ارتفاع عدد مصابي حادث قطاري سوهاج إلى 108.. والوفيات 32 حالة

محاسبة المسؤولين وتعويض الضحايا.. أبرز تصريحات السيسي عن حادث قطاري سوهاج

عاجل.. رئيس الوزراء ووزيرا التعليم العالي والصحة يصلون موقع حادث قطاري سوهاج

توجيهات عاجلة وارتفاع في الإصابات.. القصة الكاملة لحادثة قطاري سوهاج

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

مجرزة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

02:17 م

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

06:01 م

عاجل - موسيماني يطالب برحيل هذا اللاعب عن الأهلي

05:31 م

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

11:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها