Advertisements

مجرزة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

الجمعة 26/مارس/2021 - 05:55 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
 فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أسماء الراحلين عن نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت التقارير أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، يدرس التضحية بعدد لاعبين من الفريق الملكي لضم أحد النجوم البارزة إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت التقارير ، إلى أن بيريز يدرس الاستغناء عن كل من (مارسيلو - ناتشو - دياز - إيسكو - اودريوزولا - بيل - سيبايوس - )، وذلك من أجل توفير المال اللازم للحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

ويأمل بيريز في التعاقد مع مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تقوية خط هجوم الفريق الملكي والذي يُعاني منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

يذكر أن ريال مدريد سيواجه ليفربول الإنجليزي في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في السادس من شهر إبريل المقبل

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

زيدان ريال مدريد بيريز

أخبار تهمك

ماكينة أهداف متحركة.. القاطرة الإفريقية يلمح لاقترابه من الأهلي "صورة"

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ 18 دقيقة

انفراد.. أسماء مصابى حادث قطار سوهاج بمستشفى المراغة

منذ أقل من ساعتين

"الصحة" تعلن ارتفاع عدد مصابي حادث قطاري سوهاج إلى 108.. والوفيات 32 حالة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل| الصحة: لسنا في حاجة إلى التبرع بالدم.. لدينا مخزون كاف

منذ أقل من ساعة

التفاصيل الكاملة لحادث قطارى سوهاج.. السكة الحديد: مجهولون فتحوا بلف الخطر

منذ أقل من ساعتين

مدرب إسبانيا يكشف حقيقة إصابة راموس

منذ ساعة و 17 دقيقة

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - حقيقة إصابة نجم الأهلي مع منتخب مصر "ليس حمدي فتحي"

منذ أقل من نصف ساعة

مجرزة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - موسيماني يطالب برحيل هذا اللاعب عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رفع حالة الطوارئ بمستشفيات قنا الجامعية لاستقبال ضحايا حادث قطارى سوهاج

منذ أقل من ساعتين

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. 6 نجوم سيتخلي عنهم ريال مدريد في ميركاتو الصيف

مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا

ريال مدريد يحدد مبلغا خياليا لشراء مبابي

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. تحديد موعد الإعلان عن الصفقة الكبري وتحديد أسماء الراحلين عن الملكي

بالأسماء.. ثورة التصحيح في ريال مدريد تطيح بـ8 نجوم خارج الملكي

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء.. 3 مفاجآت مدوية يفجرها بيريز عن صفقات الملكي والإطاحة بثلاثي الفريق

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

مجرزة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

02:17 م

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

06:01 م

عاجل - موسيماني يطالب برحيل هذا اللاعب عن الأهلي

05:31 م

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

11:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها