مجرزة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أسماء الراحلين عن نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكشفت التقارير أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، يدرس التضحية بعدد لاعبين من الفريق الملكي لضم أحد النجوم البارزة إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأوضحت التقارير ، إلى أن بيريز يدرس الاستغناء عن كل من (مارسيلو - ناتشو - دياز - إيسكو - اودريوزولا - بيل - سيبايوس - )، وذلك من أجل توفير المال اللازم للحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.





ويأمل بيريز في التعاقد مع مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تقوية خط هجوم الفريق الملكي والذي يُعاني منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.





يذكر أن ريال مدريد سيواجه ليفربول الإنجليزي في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في السادس من شهر إبريل المقبل



