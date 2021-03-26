1 مليار جنيه خسائر مصر من توقف قناة السويس حتى الآن (إنفوجراف)

عقب توقف حركة الملاحة بقناة السويس، من المتوقع أن يتكبد الاقتصاد المصري خسائر كبيرة قد تؤثر على الناتج القومي الإجمالي، والذي يمثل دخل قناة السويس أحد موارده الرئيسية.





وتستمر جهود هيئة قناة السويس لليوم الرابع على التوالي؛ في محاولة تعويم سفينة الحاويات العملاقة " ايفر جيفين" التى جنحت أثناء مرورها في المجري الملاحي للقناة، ما أدي إلى توقف الحركة الملاحية به مؤقتا.





ومنذ اليوم الأول لجنوح السفينة الثلاثاء الماضي بقناة السويس وتعطل حركة الملاحة بها، يتعرض الاقتصاد المصري والعالمي لخسائر قوية، إذا بدأت شركات الشحن في رفع أسعارها، وارتفعت اسعار النفط عالمياً نتيجة توقعات بقلة المخزون أثر تعطل شاحنات النفط بسبب تعطل الملاحة بقناة السويس، وأجلت الشركات مواعيد تسليم بضائعها، وكان الاقتصاد المصري الاكثر تأثرا بالأزمة لما تمثله قناة السويس من أهمية كبيرة كمصدر للدخل القومي والعملات الأجنبية، ووصل إجمالي إيرادتها نحو 5.6 مليار دولار في العام الماضي 2019 - 2020.





مصر تخسر 10.6 مليون جنيه كل ساعة





وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء عن العام المالي الماضي 2019-2020 ، بلغت فيه إيرادات القناة نحو 91.7 مليار جنيه، بمتوسط قيمة إيرادات في الدقيقة الواحدة بلغ 176.9 ألف جنيه بحمولات 2.3 ألف طن، وفي الساعة تبلغ حوال 10.6 مليون جنيه من خلال مرور 2 سفينة كل ساعة بحمولات صافية 140 ألف طن، مما يعني أن مصر تخسر 254.7 مليون جنيه يومياً خلال فترة توقف حركة الملاحة بقناة السويس





1.01 مليار جنيه خسائر مصر في أربعة أيام





وفقاً لاحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والغحصاء عن العام المالي المنقضي 2019 – 2020 ، تحقق إيرادات القناة في اليوم الواحد 254.7 مليون جنيه من خلال عبور 54 سفينة، وهذا يعني أن الاقتصاد المصري تكبد خسائر في المتوسط بقيمة تبلغ 1.018 مليار جنيه تقريبا منذ إعلان جنوح السفينة في القناة يوم الثلاثاء الماضي وحتى اليوم الجمعة 26 مارس 2021.









الخسائر قد ترتفع إلى 1.78 مليار جنيه خلال اسبوع





وفي حالة استمرار أزمة السفين " Ever Given" وعدم نجاح جهود الانقاذ خلال اسبوع فإن الخسائر سترتفع إلى 1.78 مليار جنيه، وستزيد إلى 3.565 مليار جنيه إذا استمرت اسبوعين وتصل إلى 7 مليار جنيه خلال شهر.













على الجانب الأخر قدرت وكالة بلومبرج العالمية خسائر العالم من توقف الحركة الملاحية بقناة السويس بقيمة نحو 400 مليون دولا في الساعة بناءً على حسابات من Lloyd’s List التي تشير إلى أن حركة المرور المتجهة غربًا تبلغ قيمتها حوالي 5.1 مليار دولار في اليوم، وحركة المرور المتجهة شرقاً تبلغ 4.5 مليار دولار تقريبًا.





ومن المتوقع أن إذا استمرت ازمة سفينة " إيفر جيفين " لمدة شهور، ستضطر شركات الشحن إلى أن تسلك مسار اخر بديل لقناة السويس هو طريق رأس الرجاء الصالح وهو ما سوف يضيف 9650 كيلومترا إلى كل رحلة تجارية، وستدفع تكاليف إضافية بقية 300 الف دولار بسب زيادة استخدام الوقود، لكل رحلة قادمة من الشرق الأوسط إلى أوروبا.