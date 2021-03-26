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أعداد المصابين ومساعدات عاجلة.. تعرف على مستجدات حادث تصادم قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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تتجه أنظار المصريين إلى محافظة سوهاج، حيث وقع الحادث المأساوى، حين اصطدم قطاران ببعضهما، أمام قرية الصوامعة، التابعة لمركز طهطا، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا، بين مصابين ووفيات.

وبينما تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بحزمة من القرارات، المتعلقة بتوجيه الحكومة والأجهزة المعنية بالتواجد فى موقع الحادث ومتابعته بشكل مستمر، والتوجيه بإعداد تقارير دورية تتعلق بموقف الحادث ومستجداته على مدار الساعة، والعرض عليه، ومحاسبة المتسببين في الحادث سواء بإهمال أو بفساد، دون استثناء أو مماطلة في ذلك، وسرعة صرف تعويضات لائقة لأسر الشهداء والضحايا، تتواصل جهود إنقاذ الضحايا، وعلاج المصابين.



ارتفاع أعداد الضحايا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة 32 مواطنا، وإصابة 108 آخرين، في الحادث.

وأكدت الوزارة، فى بيان، أنه الدفع بـ74 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات طهطا، وسوهاج التعليمى، والمراغة، وسوهاج العام.

وأوضح البيان أن الإصابات تراوحت بين كسور، وجروح قطعية، وسحاجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بمحافظات سوهاج، وأسيوط، والأقصر، وقنا.

ونفى البيان بعض المعلومات المتداولة فى عدد من وسائل الإعلام، وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن قيام الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بمناشدة المواطنين بالتبرع بالدم لمصابى الحادث، موضحًا توافر 1034 كيس دم من مختلف الفصائل، و3467 كيس بلازما ببنك الدم الإقليمى بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى 3000 كيس دم محزون استراتيجى تم الدفع بهم كدعم طبى من المركز القومى لنقل الدم بمحافظة القاهرة إلى بنك الدم الإقليمى بمحافظة سوهاج،

وكذلك توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات بمحافظة سوهاج.

وتابع البيان أنه تم الدفع بتعزيزات طبية من محافظة القاهرة إلى سوهاج، حيث أقلعت طائرة تحمل فرقا طبية بمختلف التخصصات الطبية لمستشفيات محافظة سوهاج وفقا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، التى توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين فى الحادث، وتوفير كل سبل الرعاية الطبية لهم.




مساعدات عاجلة من الأوقاف

وقررت وزارة الأوقاف، صرف مساعدات عاجلة لضحايا الحادث، من مواردها الذاتية.

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان: "فى إطار الدور الاجتماعى لوزارة الأوقاف، وحرصا منها على الإسهام إلى جانب مؤسسات الدولة المصرية فى تخفيف معاناة أى مكروب، قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صرف مساعدة عاجلة قدرها عشرة آلاف جنيه لأسرة كل متوفى، وخمسة آلاف جنيه لكل مصاب فى حادث قطارى سوهاج من الموارد الذاتية للوزارة، ومن واقع الكشوف التى تعدها وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك إضافة إلى ما ستقوم وزارة التضامن بصرفه، حرصا من وزارة الأوقاف كونها إحدى مؤسسات الدولة الوطنية على أن تؤدى دورها المنوط فى خدمة المجتمع جنبا إلى جنب مع سائر مؤسسات الدولة الوطنية، كون أبناء هذا الوطن جميعا لحمة واحدة، وكلنا فى خدمة هذا الوطن وخدمة أبنائه متضامنين بروح الفريق فى كل ما فيه خدمة ومصلحة هذا الوطن وصالح أبنائه والإسهام فى رفع أو تخفيف المعاناة عنهم".



مدبولي ووزرائه فى موقع الحادث

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبرفقته وزراء التعليم العالى والبحث العلمى، والصحة والسكان، والتنمية المحلية، والنقل، والتضامن الاجتماعى إلى محافظة سوهاج، لزيارة مصابى الحادث، ومتابعة إجراءات التعامل معه.

وكلف مدبولى بسرعة تشكيل لجنة فنية متخصصة، للوقوف على أسباب الحادث، مشددا على أنه لن يتم التهاون مع أى خطأ أو تقصير، وسيتم محاسبة المتسبب عن الحادث.

وعبر رئيس الوزراء عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم، ومتمنيا الشفاء للمصابين، ومؤكدا أنه وجه جميع الوزارات والجهات المعنية بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.

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