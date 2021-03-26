مؤشر جديد يُقرب الأهلي من التعاقد مع القاطرة البشرية

اثار المهاجم الكونغولي الدولي جاكسون موليكا من جديد، الجدل حول إمكانية انتقاله إلى النادي الأهلي، بعدما نشر عبر مواقع التواصل، نجم ستاندر دي لييج البلجيكي، صورة له بقميص الأهلي.





وظهر موليكا بصورة له وهو يرتدي قميص الأهلي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، ثم نشر رسالة من مشجع أهلاوي يدعوه للانضمام للفريق.





وكان الكونغولي والتر بواليا مهاجم المارد الأحمر ، قد أهدى زميله موليكا قميص الأهلي، وهو ما جعل لاعب ستاندر دي لييج ينشر الصورة، ويذكر اسم بواليا لشكره على هذه الهدية.



