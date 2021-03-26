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وزيرة الثقافة تنعي شهداء حادث سوهاج وتقرر وقف أي مظاهر احتفالية
الجمعة 26/مارس/2021 - 05:57 م
الفجر الفني
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تنعي الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع القيادات والفنانين والعاملين ببالغ الحزن والاسى شهداء الحادث الاليم لتصادم قطارين اليوم بمحافظة سوهاج داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم اسرهم وذويهم الصبر والسلوان ، متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين بالحادث .
وقد وجهت وزيرة الثقافة بالغاء المظاهر الاحتفالية في جميع مسارح الدولة خاصة في الصعيد وان تقتصر فقط علي المراسم مع وقوف جميع الفنانين دقيقة حداد علي اوراح ضحايا الحادث .
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