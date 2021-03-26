وزيرة الثقافة تنعي شهداء حادث سوهاج وتقرر وقف أي مظاهر احتفالية





تنعي الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع القيادات والفنانين والعاملين ببالغ الحزن والاسى شهداء الحادث الاليم لتصادم قطارين اليوم بمحافظة سوهاج داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم اسرهم وذويهم الصبر والسلوان ، متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين بالحادث .



