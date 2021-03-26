Advertisements
عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى
الجمعة 26/مارس/2021 - 06:01 م
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي برشلونة الإسباني، بقيادة خوان لابورتا، حسم أولى صفقاته الصيفية، بعدما انهي كل شيء خلال الفترة الأخيرة.
وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن الإسباني الشاب إيريك جارسيا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي سيوقع على عقد تبلغ مدته 5 مواسم مع برشلونة.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه بعد إتفاق الطرفين سيتم الإعلان الرسمي خلال شهر إبريل نيسان المقبل في صفقة مجانية لأن عقد النجم الإسباني ينتهي في الصيف المقبل مع المان السيتي.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جارسيا البالغ من العمر 20 عاماً هو من خريجي النادي الكتالوني وإنضم إلى مانشستر سيتي في عام 2017، وبدأ اللعب مع الفريق الأول في 2019.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements