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عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي برشلونة الإسباني، بقيادة خوان لابورتا، حسم أولى صفقاته الصيفية، بعدما انهي كل شيء خلال الفترة الأخيرة.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن الإسباني الشاب إيريك جارسيا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي سيوقع على عقد تبلغ مدته 5 مواسم مع برشلونة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه بعد إتفاق الطرفين سيتم الإعلان الرسمي خلال شهر إبريل نيسان المقبل في صفقة مجانية لأن عقد النجم الإسباني ينتهي في الصيف المقبل مع المان السيتي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جارسيا البالغ من العمر 20 عاماً هو من خريجي النادي الكتالوني وإنضم إلى مانشستر سيتي في عام 2017، وبدأ اللعب مع الفريق الأول في 2019.


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