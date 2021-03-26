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ملكات جمال العالم في متحف شرم الشيخ.. والوزارة غير مهتمة

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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استقبل متحف شرم الشيخ ملكات جمال العالم، واللاتي زرن المتحف ضمن جولتهن في مصر للتعرف على الحضارة المصرية.

وحرصت جميلات العالم علي التجول في المتحف، والتقاط الصور التذكارية مع الكنوز الأثرية هناك، وقمن بنشرها علي صفحاتهن ومنصاتهن على صفحات التواصل الاجتماعي.

والجدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار، لم تسلط الضوء على تلك الزيارة التي تعتبر أكثر أهمية من دعوتها لمدونين استضافتهم بدعوي الترويج للسياحة والآثار، وكان الأجدر استغلال ذلك الحدث.

يذكر أن متحف شرم الشيخ تم افتتاحه ٣١ أكتوبر الماضي،ويتناول سيناريو العرض نشأة الحضارة المصرية وتطورهـا، كما يسلط الضوء على الإنسان المصري وسلوكه تجاه البيئة من حوله، وكيفية التعايـش مع كائناتها التي قدسها.

حيث يعرض المتحف ٥٢٠٠ قطعة أثرية، يتم عرضها داخل قاعات المتحف المتنوعة وهم القاعة الكبرى، والممر الحتحوري، ومنطقة المقبرة.

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