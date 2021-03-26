تعادل مثير لمركز شباب قويسنا مع أشمون في الترقي

تعادل فريق مركز شباب قويسنا على ملعبه مع نظيرة نادي أشمون بهدف لكل منهما في اموقعة كروية مثيرة بالجولة الرابعة لترقي القسم الرابع .



وجاء تشكيل مركز شباب قويسنا مكون من : محمود عبد الصادق، احمد رضا، مسعد صالح، هانى رضوان وحسام محمد ، عبد الرحمن جادو، الحسينى عواد ، احمد فتحى جيلبرتو، وأحمد أشرف وايهاب عفروتو، وحسام صلاح .



البدلاء : محمد سعيد ، محمد كامل ، حسن على ، احمد عبد العزيز ، عماد حمدى ابراهيم سعيد، محمود أشرف، عبد الرحمن رضا، أحمد محمد.



وجاء تشكيل أشمون مكون من : أحمد العشماوى، محمود عبدالله ، شعبان جمال، احمد عبد المعبود، شعبان مصطفى ، علاء حسنى، محمد شعبان ، يعيد شكرى، محمد خيرى ، مهند ابراهيم ، محمد زكى .



البدلاء : يوسف شعبان، محمد عاطف ، محمود شعبان ، أحمد يوسف، أحمد محمد ، رمضان إسماعيل، احمد عواد ، ايمن عسند، محمد جمال .



تقدم مركز شباب قويسنا عن طريق أحمد رضا الجندي من ركلة جزاء بالدقيقة 27 للشوط الثاني، وتعادل محمد خيرى لأشمون في الدقيقة 38 .



بهذه النتيجة ارتفع رصيد اشمون الى ٧ نقاط وارتفع رصيد مركز شباب قويسنا الى ٥ نقاط.



وادار اللقاء محمود طنطاوي وعاونه كلا من السيد حسن وأحمد حسنين .



الترتيب



1- تلا 8 نقاط

2- اشمون 7 نقاط

3- م ش قويسنا 5 نقاط

4- قويسنا نقطة وحيدة