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تعادل مثير لمركز شباب قويسنا مع أشمون في الترقي

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:04 م
بوابة الفجر
محمود غريب ومحمد عوني
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تعادل فريق مركز شباب قويسنا على ملعبه مع نظيرة نادي أشمون بهدف لكل منهما في اموقعة كروية مثيرة بالجولة الرابعة لترقي القسم الرابع .

وجاء تشكيل مركز شباب قويسنا مكون من : محمود عبد الصادق، احمد رضا، مسعد صالح، هانى رضوان وحسام محمد ، عبد الرحمن جادو، الحسينى عواد ، احمد فتحى جيلبرتو، وأحمد أشرف وايهاب عفروتو، وحسام صلاح .

البدلاء : محمد سعيد ، محمد كامل ، حسن على ، احمد عبد العزيز ، عماد حمدى ابراهيم سعيد، محمود أشرف، عبد الرحمن رضا، أحمد محمد.

وجاء تشكيل أشمون مكون من : أحمد العشماوى، محمود عبدالله ، شعبان جمال، احمد عبد المعبود، شعبان مصطفى ، علاء حسنى، محمد شعبان ، يعيد شكرى، محمد خيرى ، مهند ابراهيم ، محمد زكى .

البدلاء : يوسف شعبان، محمد عاطف ، محمود شعبان ، أحمد يوسف، أحمد محمد ، رمضان إسماعيل، احمد عواد ، ايمن عسند، محمد جمال .

تقدم مركز شباب قويسنا عن طريق أحمد رضا الجندي من ركلة جزاء بالدقيقة 27 للشوط الثاني، وتعادل محمد خيرى لأشمون في الدقيقة 38 .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد اشمون الى ٧ نقاط وارتفع رصيد مركز شباب قويسنا الى ٥ نقاط.

وادار اللقاء محمود طنطاوي وعاونه كلا من السيد حسن وأحمد حسنين .

الترتيب

1- تلا 8 نقاط
2- اشمون 7 نقاط
3- م ش قويسنا 5 نقاط
4- قويسنا نقطة وحيدة

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