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'الوطنية للصحافة' تنعي ضحايا حادث قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:07 م
عبدالصادق الشوربجي
عبدالصادق الشوربجي
ميسون أبو الحسن
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نعت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، وجميع أعضائها، بمزيد من الحزن والأسى، ضحايا تصادم قطاري سوهاج، الذي وقع ظهر اليوم، وأسفر عن وفاة عدد من ركاب القطارين وإصابة آخرين.

وتوجه "الشوربجي" بخالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا الحادث، سائلًا الله عز وجل أن يرحمهم، ويتقبلهم شهداء، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وطالب "الشوربجي" الصحفيين والإعلاميين، بضرورة تحري الدقة في نشر المعلومات عن الحادث، والالتزام بالمعايير المهنية، وما تصدره الجهات المختصة من بيانات ومعلومات.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن وفاة 32 مواطنًا وإصابة 108 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).

وأضاف أن الإصابات تراوحت بين كسور، وجروح قطعية، وسحاجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بمحافظات (سوهاج وأسيوط، والأقصر، وقنا).

وأكد عدم صحة المعلومات المتداولة بعدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بمناشدة وزيرة الصحة والسكان المواطنين بالتبرع بالدم لمصابي الحادث، موضحًا توافر 1034 كيس دم من مختلف الفصائل، و3467 كيس بلازما ببنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى 3000 كيس دم محزون استراتيجي تم الدفع بهم كدعم طبي من المركز القومي لنقل الدم بمحافظة القاهرة إلى بنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج، وكذلك توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات بمحافظة سوهاج.

وتابع أنه تم الدفع بتعزيزات طبية من محافظة القاهرة إلى سوهاج، حيث أقلعت قبل قليل طائرة تحمل فرق طبية بمختلف التخصصات الطبية لمستشفيات محافظة سوهاج وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

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