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التنمية المحلية: وجهنا المحافظين برفع درجة الاستعداد في مستشفيات مصابي حادث قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:09 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية متواجد في موقع حادث تصادم قطاري سوهاج لمتابعة الوضع.

وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أنه تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج التعليمي، والمراغة، وطهطا، موضحا أن هناك تنسيق مع غرف العمليات في المديريات الخدمية بمحافظة سوهاج.

وأوضح أنه تم تنسيق غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الحادث لحظة بلحظة، لافتا إلى أنهم يستهدفون أن يكون هناك تكامل بين مختلف الجهات لمواجهة تداعيات الحادث، منوها بأنهم وجهوا المحافظين رفع بدرجة الاستعداد للدرجة القصوى في المستشفيات التي تستقبل مصابي الحادث.

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