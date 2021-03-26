تعرف على تفاصيل وأحداث مسلسل في يوم وليلة الحلقة 25

مسلسل في يوم وليلة الحلقة 25، يقدم النجم أحمد رزق أداءً قوياً في ثاني مسلسل له يجمعة بالنجمة الجميلة شيرين عادل، والذي يحظى باهتمام الكثيرين.





مسلسل في يوم وليلة الحلقة 25





وتصدر مسلسل في يوم وليلة الحلقة 25 تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب إذاعة الحلقة عبر فضائية "أون"، مساء أمس الخميس.





مشاهدة مسلسل في يوم وليلة الحلقة 25





ولاقى مسلسل في يوم وليلة الحلقة 25 استحساناً كبيراً من قبل المشاهدين، لما شهدته من أحداث مثيرة، وتفاصيل جديدة بأدت في التكشف وقربت خالد من البراءة.





أحداث مسلسل في يوم وليلة الحلقة 25





وبدأت أحداث ومشاهد مسلسل في يوم وليلة الحلقة 25 بظهور "خالد" خلال قيامه بعدة محاولات وبشكل مستمر لكشف غموض وفاة "داليا".





تفاصيل جديدة في مسلسل في يوم وليلة الحلقة 25





وتوصل "خالد" خلال أحداث مسلسل في يوم وليلة الحلقة 25 إلى تفاصيل جديدة، حول المتوفية "داليا"، كاشفاً أنها تزوجت عرفي من شخص يدعى "خالد"، لتزداد الإثارة.





خالد يذهب لأخيه في مسلسل في يوم وليلة الحلقة 25





وخلال هروب "خالد" أصر في مسلسل في يوم وليلة الحلقة 25 على الذهاب إلى أخيه حيث علم أنه أصيب بالشلل بعد تعرضه للسرقة من قبل زوجته، ما سبب له صدمة كبيرة.





زوج سارة يراقبها في مسلسل في يوم وليلة الحلقة 25





وعلمت أيتن عامر التي تقدم دور "سارة" في مسلسل في يوم وليلة الحلقة 25 أن زوجها "يحيى" الذي يقوم بدوره نضال الشافعي، يراقبها ويتجسس على هاتفها طوال الفترة الماضية.





تفاصيل مسلسل في يوم وليلة الحلقة 25





كما شهدت أحداث مسلسل في يوم وليلة الحلقة 25 نجاة "لبنى" التي يجسد دورها الفنانة داليا مصطفى، من محاولة قتل في اللحظة الأخيرة، ليكتب لها عمر جديد.





متابعة كبيرة مسلسل في يوم وليلة الحلقة 25





وسجلت مسلسل في يوم وليلة الحلقة 25 إقبالا كبيراً ومشاهدات قياسية، جعلها في صدارة البحث، وتداول بعض مشاهدها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحاتهم.





أحداث وتفاصيل مسلسل في يوم وليلة الحلقة 25





وتدور أحداث مسلسل في يوم وليلة الذي عرضت الحلقة 25 له يوم أمس، حول "خالد" الذي اتهم بجريمة قتل، وهو يخوض رحلة للبحث عن دليل براءته، حيث تطلب زوجته الطلاق وتتزوج من صديقه.





أبطال مسلسل في يوم وليلة الحلقة 25





ويقوم ببطولة مسلسل في يوم وليلة الذي انتهى من عرض الحلقة 25 النجم أحمد رزق وبمشاركة أيتن عامر وداليا مصطفى وكوكبة من ألمع نجوم الدراما المصرية.



