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بعد قليل.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء من موقع حادث قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:20 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا ً من موقع حادث تصادم قطارى سوهاج.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وصل إلى المستشفى التعليمى بسوهاج، للاطمئنان على مصابي حادث تصادم القطارين، الذي وقع ظهر اليوم، ويرافقه كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

واطمأن رئيس الوزراء على حالة المصابين بالمستشفى، مؤكدا لهم أنه سيتم توفير كل اوجه الرعاية الصحية، وتوجيه العناية اللازمة لهم، وهناك تعليمات من الرئيس بذلك، مشددا على أنه سيتم محاسبة المقصرين، أو المخطئين.

كان رئيس الوزراء قد عبر عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم، ومتمنيا الشفاء للمصابين، ومؤكدا أنه وجه جميع الوزارات والجهات المعنية بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.

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