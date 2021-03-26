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بدمائهم.. سيدات سوهاج يشاركن في إنقاذ حياة مصابى القطارين (صور)

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
محمد طه
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المرأة الصعيدية صاحبة المواقف الصعبة، حيث شارك عدد من السيدات بمحافظة سوهاج، فى حملة التبرع بالدم لمصابى حادث القطارين، الذى أطلقها شباب سوهاج.

وتوجة عدد من السيدات إلى المستشفيات المختلفة بمراكز سوهاج وذلك للمشاركة في حملة التبرع بالدم لإنقاذ حياة مصابى حادث القطارين الأليم.

وكانت انتشرت مبادرة حملة للتبرع بالدم لشباب سوهاج، منذ وقوع حادث القطارين، للمساعدة فى إنقاذ مصابى الحادث.


جدير بالذكر أنتقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبصحبته وزراء: التعليم العالي والبحث العلميّ، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، إلى المستشفى الجامعي، للاطمئنان على حالة المصابين، عقب زيارته للمصابين في المستشفى التعليمي بسوهاج

وتعرف رئيس الوزراء من أطباء المستشفى على الحالة الصحية للمصابين، موجها بتوفير أقصى رعاية صحية لهم، كما وجه بتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة للحالات المصابة بشكل عاجل.

وكلف رئيس الوزراء، بتزويد المستشفيات بكافة المستلزمات الطبية المطلوبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية على الفور، مؤكدا: أي مطالب مستعدون لتوفيرها، وسأتابع شخصيا


كان رئيس الوزراء، قد عبر عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم، ومتمنيا الشفاء للمصابين، ومؤكدا أنه وجه جميع الوزارات والجهات المعنية بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.

بدمائهم.. سيدات سوهاج يشاركن في إنقاذ حياة مصابى القطارين (صور)
بدمائهم.. سيدات سوهاج يشاركن في إنقاذ حياة مصابى القطارين (صور)
بدمائهم.. سيدات سوهاج يشاركن في إنقاذ حياة مصابى القطارين (صور)
بدمائهم.. سيدات سوهاج يشاركن في إنقاذ حياة مصابى القطارين (صور)

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