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رئيس الوزراء: جار حصر عدد وفيات ومصابي حادث سوهاج حتى هذه اللحظة

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، مع عدد من الوزراء، حول حادث تصام قطاري سوهاج.

وتوجه رئيس الوزراء، بالتعازي للشعب المصري وأهالي ضحايا هذا الحادث، وكل الدعوات للمصابين.

وأشار إلى أن الحادث وقع الساعة 12 ظهرًا، لافتًا إلى أنه جاري حصر عدد الوفيات والمصابين حتى هذه اللحظة.

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