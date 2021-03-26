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ليس ساسي.. الزمالك يتحرك لتجديد عقد «الساحر»

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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 بدأ مجلس إدارة نادي الزمالك للتواصل مع المغربي أشرف بن شرقى، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لبحث إمكانية تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء عرضت على أشرف بن شرقى الحصول على نفس قيمة عقده الحالية من أجل التجديد.

وينتظر مجلس إدارة نادي الزمالك موافقة بن شرقى على الحصول على مبلغ مليون و400 ألف دولار فى الموسم الواحد، من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء لمدة 3 سنوات.

ويعد أشرف بن شرقي أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تشكيل الفريق.

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