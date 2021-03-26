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ليس هالاند أو صلاح أو مبابي.. برشلونة يتحرك لضم صفقة «الوحش»

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن تحرك نادي برشلونة لضم صفقة كبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن رونالدو كومان، المدير الفني للفريق الكتالوني، طلب من لابورتا رئيس برشلونة التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ويقدم لوكاكو مستويات متميز رفقة إنتر ميلان حيث ساهم في احتلال فريقه المركز الأول حتي الآن في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى منافسته الشديدة مع كريستيانو رونالدو على لقب هداف الدوري.

وتشير التقارير إلى أن لابورتا رئيس البلوجرانا سيفتح خطوط اتصال مع إدارة إنتر ميلان، لمعرفة طلباتهم من أجل الاستغناء عن لوكاكو.

 

 

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لوكاكو لابورتا برشلونة

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