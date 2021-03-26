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بايرن يكشف موعد عودة نجم الفريق

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال وكيل أعمال ألكساندر نوبل حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، إن اللاعب يسعى للحصول على مزيد من الوقت للمشاركة عن طريق الانتقال إلى فريق آخر على سبيل الإعارة.

وكان نوبل - 24 عاما - قد انتقل إلى بايرن ميونخ العام الماضي قادما من شالكه بمقتضى عقد يمتد حتى عام 2025، لكنه شارك في ثلاث مباريات فقط مع الفريق الفائز بالثلاثية الموسم الماضي، في ظل وجود مانويل نوير قائد الفريق وحارسه الأساسي.

وأوضح ستيفان باكس وكيل نوبل في تصريحات لقناة "سبورت 1"، اليوم الجمعة: "كان واضحا أنه من الممكن أن يؤدي دور الحارس الاحتياطي لمدة عام، لكن تأدية هذا الدور لعام آخر سيكون شيء من الصعب حدوثه، لأن المشاركة في المباريات مهم بالنسبة للاعب الشاب".

وأضاف باكس أن نوبل لن يصبح أفضل بالبقاء على مقاعد البدلاء، وقال: "نحن نحاول التوصل إلى حل مع بايرن ميونخ، لكن المحادثات لم تصل للمرحلة الحاسمة بعد".

وتابع باكس أنه كان هناك اتفاق مع بايرن ميونخ على أن يكون نوبل الخيار الأول في مركز حراسة المرمى، مع بلوغ نوير 35 عاما غدا السبت.

ونتيجة لذلك فإن باكس يرى أن نوبل سيكون أفضل في ناد دولي، عوضا عن انضمامه إلى فريق آخر في "بوندسليجا".

واختتم: "لكي تصبح الحارس الأول في بايرن ميونخ أنت تحتاج إلى ناد على مستوى عال واللعب بشكل مستمر على الساحة الدولية، أنا واثق من أننا سنجد حلا يناسب أليكس

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