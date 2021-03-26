Advertisements

ارتفاع مؤشرات البورصة الأمريكية خلال التعاملات

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
Advertisements

ارتفعت مؤشرات البورصة الأمريكية اليوم الجمعة، إذ اشترى المستثمرون أسهم البنوك والطاقة التي تُتداول بأقل من قيمتها، مراهنين على ما يتوقعون أن يكون أسرع نمو اقتصادي منذ 1984.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 61.6 نقطة أو ما يعادل 0.19 بالمئة إلى 32681.07 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 7.6 نقطة أو ما يعادل 0.19 بالمئة إلى 3917.12.

بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 18.3 نقطة أو ما يعادل 0.14 بالمئة إلى 12996.026 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطاع التكنولوجيا قطاع البنوك البورصة الأمريكية

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| وزيرة الصحة تزور مصابي حادث القطارين بمستشفى طهطا العام

منذ ثلث ساعة

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. رفع حالة الطوارئ بمستشفيات قنا الجامعية لاستقبال ضحايا حادث قطارى سوهاج

منذ ساعتين و 37 دقيقة

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - موسيماني يطالب برحيل هذا اللاعب عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مدرب إسبانيا يكشف حقيقة إصابة راموس

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - حقيقة إصابة نجم الأهلي مع منتخب مصر "ليس حمدي فتحي"

منذ ساعة و 19 دقيقة

"الصحة" تعلن ارتفاع عدد مصابي حادث قطاري سوهاج إلى 108.. والوفيات 32 حالة

منذ حوالي 3 ساعات

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

ليس هالاند أو صلاح أو مبابي.. برشلونة يتحرك لضم صفقة «الوحش»

منذ 38 دقيقة

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 5 ساعات

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ ساعة و 16 دقيقة

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ ساعة و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

وول ستريت تغلق مرتفعة وسط تفاؤل بشأن مباحثات تجارية

البورصة الأمريكية ترتفع بدعم من قطاعى التكنولوجيا والطاقة

أخر تطورات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الجمعة

البورصة الأمريكية تنهي تعاملات اليوم عند مستويات قياسية جديدة

مؤشرات البورصة الأمريكية تفتح تعاملات اليوم عند مستويات قياسية

البورصة الأمريكية ترتفع بالمستهل مع آمال حول لقاح كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

05:55 م

ليس هالاند أو صلاح أو مبابي.. برشلونة يتحرك لضم صفقة «الوحش»

06:33 م

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

02:17 م

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

11:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها