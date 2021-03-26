وزيرة الصحة تكشف عدد مصابي ووفيات حادث تصادم قطاري سوهاج



وأشارت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي عن تفاصيل حادث تصادم قطاري سوهاج، إلى انه تم نقل 165 حالة إصابة، وعدد الوفيات يصل إلى 32 حالة، منوهة بأنه تم اخلاء 100% من مصابي الحادث من الموقع، منوهة بأنه تم توجيه طائرتين يحملون 52 فرد من الأطقم الطبية.



وأوضحت أنه تم نقل المصابين على مستشفيات سوهاج التعليمي، وسوهاج الجامعي، ومستشفى طهطا، والمراغة.

تقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بالتعازي لأسر ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج، مشيرة إلى أن أول بلاغ تلقته هيئة الإسعاف عن وقوع الحادث كان في تمام الساعة 12:04 ظهرا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وصل إجمالي عددها إلى 105 سيارة إسعاف.