سمية الخشاب تنعى ضحايا حادث قطاري سوهاج



نعت الفنانة سمية الخشاب ضحايا حادث قطاري مركز طهطا محافظة سوهاج، والذي راح ضحيته 32 مواطنًا وإصابة 108 آخرين.



ودعت سمية الخشاب لأهالي الضحايا بالصبر والسلوان، وكتبت سمية الخشاب عبر حسابها الشخصي بموقع التغريداتا القصيرة “تويتر”، وقالت: “البقاء لله في شهداء حادث سوهاج، والله يصبر أهلهم وذويهم، إنا لله وإنا إليه راجعون”.



وأصدرت الهيئة العامة للسكة الحديد، بيانًا صحفيًا، كشفت فيه تفاصيل حادث تصادم قطاري محافظة سوهاج، حيث أشارت إلى أنه أثناء مسير قطار157 مميز الأقصر - الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا بسوهاج، تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار.



وأضافت، في بيان، أنه في تمام الساعة 11.42 تجاوز قطار 2011 مكيف اسوان القاهرة سيمافور 709 واصطدم بموخرة اخر عربة بقطار 157 ما أدى إلى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.



كما أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: "سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة".



