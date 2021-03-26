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وزيرة الصحة: طائرة عسكرية لنقل الحالات الحرجة في حادث القطارين للقاهرة

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:45 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم نقل جثامين ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج إلى 12 مستشفى مختلفة، مؤكدة أن مستشفيات المحافظة بها رصيد كافي من أكياس الدم.
 
وأشارت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي عن تفاصيل حادث تصادم قطاري سوهاج، إلى أنه متوفر نحو 3400 كيس دم ما بين كيس دم كامل، أو بلازما، كما تم الدفع بـ 3 آلاف كيس دم إضافي للمحافظة، منوهة بأن إصابات الحادث متنوعة ما بين كدمات وكسور.

وأضافت أن 70% من حالات الإصابة كسور، وباقي الحالات تحتاج لتدخل جراحي، كاشفة أن الرئيس السيسي وجه بارسال طائرة حربية لنقل الحالات التي تستدعي حالتها نقلها للقاهرة.

وتابعت أن معهد ناصر، ومستشفى زايد التخصصي استعدا لنقل الحالات التي تتطلب تخصصات دقيقة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن وفاة 32 مواطنًا وإصابة 108 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).

وأضاف أن الإصابات تراوحت بين كسور، وجروح قطعية، وسحاجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بمحافظات (سوهاج وأسيوط، والأقصر، وقنا).

وأكد عدم صحة المعلومات المتداولة بعدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بمناشدة وزيرة الصحة والسكان المواطنين بالتبرع بالدم لمصابي الحادث، موضحًا توافر 1034 كيس دم من مختلف الفصائل، و3467 كيس بلازما ببنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى 3000 كيس دم محزون استراتيجي تم الدفع بهم كدعم طبي من المركز القومي لنقل الدم بمحافظة القاهرة إلى بنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج، وكذلك توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات بمحافظة سوهاج.

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