عاجل| وزيرة الصحة تزور مصابي حادث القطارين بمستشفى طهطا العام

اتجهت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل، إلى مستشفي طهطا العام لزيارة مصابي حادث قطاري سوهاج وذلك بعد زيارتها لمستشفي سوهاج العام.



وكانت توجهت وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين فى حادث تصادم قطاريين بمركز طهطها، محافظة سوهاج.



وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب ٣٦ سيارة إسعاف مجهزة نقلت ٥٠ مصابًا إلي مستشفيات الإخلاء وهي" سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة".



وأشار إلي أن وزيرة الصحة والسكان شكلت غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أي إمدادات ومستلزمات طبية، فضلا عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.