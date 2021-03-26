لم ينظر إلى الأشلاء.. ضبط لص يسرق متعلقات مصابى حادث قطارين سوهاج

اتنزعت من قلبة الرحمة، وحرمة الموتى عندما اكتشف عدد من المواطنين، وجود شاب بينهم يفتش في متعلقات ضحايا ومصابي حادث تصادم قطاري طهطا في سوهاج وذلك لسرقتهم دون أن يتعظ أو يغمض له جفن للحظة ما بأنه لن يأخذ من حطام الدنيا شيء في صحبته.



فلم يلتفت حوله وينظر إلى الأشلاء المُتناثرة، ولم يخش أن يكون في موقفهم ذات يوم، لم يشعر الأهالي المتوافدون على مكان الواقعة لمساعدة المصابين سوى وهم يبرحونه ضربًا، عقابًا له عما فعله.



جدير بالذكر أن الدكتور حمدي سعد، مدير مستشفى سوهاج الجامعي، كشف عن اعداد مصابي حادث قطاري سوهاج بالمستشفى وحالتهم الصحية قائلا: "يوجد بالمستشفى 34 مصابا".



وعن حالتهم الصحية قال مدير مستشفى سوهاج الجامعي، في تصريح خاص إلى "الفجر"، "اربعة حالات داخل غرفة العمليات، وحالتين في العناية المركزة، و28 حالة حالتهم مستقرة حتى الآن".



واصطدم قطاران في مركز طهطا بسوهاج، اليوم الجمعة، ما أدى إلى خروج 3 عربات عن القضبان، وأسفر عن وجود عدد من الضحايا، جار حصرهم ونقلهم إلى المستشفيات.



وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين قطارين بدائرة مركز طهطا.