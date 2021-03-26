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كفر الشيخ: 4 مواقع لتلقي لقاح كورونا تسهيلاً على المواطنين

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:52 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أعلنت محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع وزارة الصحة برعاية الدكتور هالة زايد،وزيرة الصحة عن تحديد 4 مواقع لتلقي لقاح كورونا بمدن محافظة كفر الشيخ تسهيلًا على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمواطنين الذين سيتلقون اللقاح.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة،إن المواقع التي تم تحديدها ـ،الأول بمستشفى قلين المركزي،والموقع الثاني بمستشفى سيدى غازي المركزي،والموقع الثالث بمستشفى دسوق العام، والموقع الرابع بالمركز الطبي بالحامول.

وأضافت سلام،استقبلت المواقع ال 4 أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، إضافة لتلقي الفرق الطبية للقاح، وجاري تسجيل أسماء المواطنين على السستم،ليتلقوا اللقاح، مؤكدًا أن الأطقم الطبية بالمواقع ال4 تلقوا اللقاح وخاصة مديري المستشفيات والمركز الطبي.

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