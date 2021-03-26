ضغط أميركي على بايدن للتصدي لإرهاب إيران (فيديو)

رسالة مشتركة من الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى الرئيس الأميركي جو بايدن للتأكيد على توافق الحزبين على استراتيجية درء الخطر الإيراني.





ووجه 43 سيناتورا من الحزبين دعوة لإدارة بايدن لتوظيف أقصى الجهود الدبلوماسية والأدوات الاقتصادية بالتعاون مع الحلفاء للتوصل إلى اتفاق يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي بشكل حاسم ويقيد من أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة ويوقف برنامجها للصواريخ الباليستية، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.

وكان قد حذر المشرعون الأميركيون من تسريع إيران لأنشطتها النووية وأكدوا اتحادهم على ضرورة وقف برنامج إيران النووي .. فهل ينجح الضغط على إدارة بايدن في وقف أنشطة إيران الخبيثة؟



