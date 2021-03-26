Advertisements

ضغط أميركي على بايدن للتصدي لإرهاب إيران (فيديو)

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
Advertisements
 
رسالة مشتركة من الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى الرئيس الأميركي جو بايدن للتأكيد على توافق الحزبين على استراتيجية درء الخطر الإيراني.

ووجه 43 سيناتورا من الحزبين دعوة لإدارة بايدن لتوظيف أقصى الجهود الدبلوماسية والأدوات الاقتصادية بالتعاون مع الحلفاء للتوصل إلى اتفاق يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي بشكل حاسم ويقيد من أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة ويوقف برنامجها للصواريخ الباليستية، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.
 
وكان قد حذر المشرعون الأميركيون من تسريع إيران لأنشطتها النووية وأكدوا اتحادهم على ضرورة وقف برنامج إيران النووي .. فهل ينجح الضغط على إدارة بايدن في وقف أنشطة إيران الخبيثة؟

أخبار تهمك

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ ساعة و 11 دقيقة

مدرب إسبانيا يكشف حقيقة إصابة راموس

منذ ساعتين و 11 دقيقة

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

"الصحة" تعلن ارتفاع عدد مصابي حادث قطاري سوهاج إلى 108.. والوفيات 32 حالة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - حقيقة إصابة نجم الأهلي مع منتخب مصر "ليس حمدي فتحي"

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - موسيماني يطالب برحيل هذا اللاعب عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ ساعة و 17 دقيقة

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| وزيرة الصحة تزور مصابي حادث القطارين بمستشفى طهطا العام

منذ ثلث ساعة

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 5 ساعات

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ ساعة و 15 دقيقة

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

ليس هالاند أو صلاح أو مبابي.. برشلونة يتحرك لضم صفقة «الوحش»

منذ 39 دقيقة

عاجل.. رفع حالة الطوارئ بمستشفيات قنا الجامعية لاستقبال ضحايا حادث قطارى سوهاج

منذ ساعتين و 38 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

05:55 م

ليس هالاند أو صلاح أو مبابي.. برشلونة يتحرك لضم صفقة «الوحش»

06:33 م

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

02:17 م

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

11:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها