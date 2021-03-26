Advertisements

مصطفى بكري يكشف تفاصيل الساعات الأولى في حادث تصادم قطاري سوهاج (فيديو)

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:55 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements


قدم الإعلامي مصطفى بكري، خالص التعازي في وفيات ومصابي حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي وقع صباح الجمعة، وأسفر عن عدد من الوفيات والإصابات.

وقال بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن اليوم صعب على جميع المصريين وليس على أبناء الصعيد فقط.

وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع تفاصيل حادث قطاري سوهاج منذ لحظاته الأولى، قائلا: "قلوبنا اتوجعت على شبابنا وأهلنا اللي راحوا شهداء الحادث المأساوي، والمصابين اللي بيزيد عددهم كل شوية، وشاهدنا الشاب الذي يصرخ طلبا للإنقاذ من داخل عربة القطار والسيدة الصعيدية التي راحت تستجدي وتقول «تعالي طلعني ياوليدي» جميعها مشاهد أوجعتنا".

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر كانت على قلب رجل واحد، وجميع الأجهزة الحكومية وصلت إلى مكان الحادث بعد دقائق من حدوثه، وتم تنفيذ كافة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء للإنقاذ أو لحساب المقصرين، كما ذهب إلى سوهاج مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وبصحبته خمسة وزراء بجانب حمادة الصاوي النائب العام الذي توجه بدوره علي رأس وفد رفيع المستوي للتحقيق.

وكشف أن البيان الأولى للسكة الحديد، كشف أنه في تمام الساعة الحادية عشرة وأثنان وأربعون دقيقة تجاوز القطار 2011 مكيف أسوان- القاهرة، سيمافور 709 حيث اصطدم بمؤخرة أخر عربة بقطار 157 مما أدى إلى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة القطار 157 المتوقف على السكة الحديد وانقلاب جرار القطار 2011 وعربة القوى ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

وأعلن عن توجه المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، إلى موقع حادث تصادم قطاري سوهاج وأصدرت النيابة العامة بيانا دعت فيه كافة الجهات الالتزام بعدم إصدار أي بيانات أو تصريحات عن أسباب وقوع حادث تصادم القطارين بسوهاج، خاصة وأن النيابة العامة بدأت في تولى التحقيقات لكشف حقيقة وقوعه.

وقام وزير النقل، كامل الوزير بإبلاغ رئيس الوزراء بالحادث الذى أبلغ بدوره رئيس الجمهورية وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات صارمة منذ البداية للتعامل مع الأزمة.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفي بكري قطاري سوهاج وطهطا قطاري سوهاج حادث قطاري سوهاج وطهطا حادث قطاري سوهاج الكم

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يطالب برحيل هذا اللاعب عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مدرب إسبانيا يكشف حقيقة إصابة راموس

منذ ساعتين و 8 دقيقة

"الصحة" تعلن ارتفاع عدد مصابي حادث قطاري سوهاج إلى 108.. والوفيات 32 حالة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ ساعة و 15 دقيقة

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ ساعة و 13 دقيقة

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رفع حالة الطوارئ بمستشفيات قنا الجامعية لاستقبال ضحايا حادث قطارى سوهاج

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - حقيقة إصابة نجم الأهلي مع منتخب مصر "ليس حمدي فتحي"

منذ ساعة و 18 دقيقة

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ ساعة و 9 دقيقة

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

ليس هالاند أو صلاح أو مبابي.. برشلونة يتحرك لضم صفقة «الوحش»

منذ 37 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

فوز بورتو وبتروجت والنصر وسقوط كوكاكولا في الجولة الـ 19 بالقسم الثاني

منذ ساعة و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

8 قرارات عاجلة من الدولة بشأن حادثة تصادم القطارين

الروايات كاملة.. كيف وقع حادث قطاري سوهاج؟

توجيهات عاجلة وارتفاع في الإصابات.. القصة الكاملة لحادثة قطاري سوهاج

عاجل.. النائب العام يصل موقع حادث قطاري سوهاج

كندة علوش تنعى ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج

تامر حسني ينعى ضحايا حادث تصادم قطار سوهاج

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

05:55 م

ليس هالاند أو صلاح أو مبابي.. برشلونة يتحرك لضم صفقة «الوحش»

06:33 م

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

02:17 م

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

11:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها