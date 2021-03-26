مصطفى بكري يكشف تفاصيل الساعات الأولى في حادث تصادم قطاري سوهاج (فيديو)





قدم الإعلامي مصطفى بكري، خالص التعازي في وفيات ومصابي حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي وقع صباح الجمعة، وأسفر عن عدد من الوفيات والإصابات.



وقال بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن اليوم صعب على جميع المصريين وليس على أبناء الصعيد فقط.



وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع تفاصيل حادث قطاري سوهاج منذ لحظاته الأولى، قائلا: "قلوبنا اتوجعت على شبابنا وأهلنا اللي راحوا شهداء الحادث المأساوي، والمصابين اللي بيزيد عددهم كل شوية، وشاهدنا الشاب الذي يصرخ طلبا للإنقاذ من داخل عربة القطار والسيدة الصعيدية التي راحت تستجدي وتقول «تعالي طلعني ياوليدي» جميعها مشاهد أوجعتنا".



وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر كانت على قلب رجل واحد، وجميع الأجهزة الحكومية وصلت إلى مكان الحادث بعد دقائق من حدوثه، وتم تنفيذ كافة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء للإنقاذ أو لحساب المقصرين، كما ذهب إلى سوهاج مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وبصحبته خمسة وزراء بجانب حمادة الصاوي النائب العام الذي توجه بدوره علي رأس وفد رفيع المستوي للتحقيق.



وكشف أن البيان الأولى للسكة الحديد، كشف أنه في تمام الساعة الحادية عشرة وأثنان وأربعون دقيقة تجاوز القطار 2011 مكيف أسوان- القاهرة، سيمافور 709 حيث اصطدم بمؤخرة أخر عربة بقطار 157 مما أدى إلى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة القطار 157 المتوقف على السكة الحديد وانقلاب جرار القطار 2011 وعربة القوى ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.



وأعلن عن توجه المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، إلى موقع حادث تصادم قطاري سوهاج وأصدرت النيابة العامة بيانا دعت فيه كافة الجهات الالتزام بعدم إصدار أي بيانات أو تصريحات عن أسباب وقوع حادث تصادم القطارين بسوهاج، خاصة وأن النيابة العامة بدأت في تولى التحقيقات لكشف حقيقة وقوعه.



وقام وزير النقل، كامل الوزير بإبلاغ رئيس الوزراء بالحادث الذى أبلغ بدوره رئيس الجمهورية وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات صارمة منذ البداية للتعامل مع الأزمة.





