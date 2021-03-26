أسعار النفط تواصل الارتفاع مع تعليق الملاحة في قناة السويس

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع مخاوف تعطل الإمدادات، ليعود "برنت" أعلى 64 دولاراً، لكنها تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية.





ويأتي تعافي النفط، بعد خسائر 4 بالمائة بالأمس، وسط مخاوف من أن سفينة الحاويات العملاقة التي جنحت في قناة السويس قد تغلق ممر الشحن الحيوي لأسابيع، مما يضغط على الإمدادات.





ومع ذلك، لا تزال أسعار الخام على المسار الصحيح لتسجيل الخسارة الأسبوعية الثالثة على التوالي، مع مخاوف تباطؤ الطلب جراء تمديد الإغلاق في أوروبا خوفاً من الموجة الثالثة للوباء.





ومن المقرر أن تكشف شركة "بيكر هيوز" عن بيانات منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري في وقت لاحق من اليوم.





وبحلول الساعة 3:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم مايو بنحو 4.2 بالمائة إلى 61.02 دولار للبرميل.





كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 3.96 بالمائة إلى 64.34 دولار للبرميل.