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حادث قطار سوهاج.. عربة تحولت لكتلة واحدة وجار فتحها لاستخراج من بداخلها (فيديو)

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:56 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال نشأت عباس، عضو مجلس النواب، إنه تم معرفة حادث قطارين بمركز طهطا محافظة سوهاج خلال صلاة الجمعة، وتم سماع صوت مرتفع نتيجة ارتطام القطارين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التقصير والمشاكل موجودة، لكنها انخفضت عما كانت عليه في السابق، لافتا إلى أن الإسعاف جاءت على الفور إلى مكان الحادث لانتشال الجثث والمصابين.

ولفت نشأت عباس، عضو مجلس النواب، إلى أن هناك عربة باتت كتلة واحدة نتيجة شدة الاصطدام وجار فتحها بالأكسجين لاستخراج من بداخلها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن وفاة 32 مواطنًا وإصابة 108 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).

وأضاف أن الإصابات تراوحت بين كسور، وجروح قطعية، وسحاجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بمحافظات (سوهاج وأسيوط، والأقصر، وقنا).

وأكد عدم صحة المعلومات المتداولة بعدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بمناشدة وزيرة الصحة والسكان المواطنين بالتبرع بالدم لمصابي الحادث، موضحًا توافر 1034 كيس دم من مختلف الفصائل، و3467 كيس بلازما ببنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى 3000 كيس دم محزون استراتيجي تم الدفع بهم كدعم طبي من المركز القومي لنقل الدم بمحافظة القاهرة إلى بنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج،
وكذلك توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات بمحافظة سوهاج.

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