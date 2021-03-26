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الحكومة تضاعف تعويضات ضحايا حادث قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، " إن الوزراة تنسق مع النيابة العامة ووزارة الصحة للوقوف على عدد الضحايا كاملا".

وأضافت "القباج"، خلال مؤتمر صحفي،: "هناك توجيهات بمضاعفة التعويضات المخصصة للوفيات والمصابين كان يتم صرف 10 آلاف".

وأشارت إلى أنه سيتم تحديد الإصابات ووقت مكوث المريض في المستشفى وعلى أساسها يتم صرف التعويضات، متابعة: "وفقًا للإصابة سيرتفع التعويض لـ75 ألف جنيه وقد يزيد لـ100 ألف".

ولفتت إلى أن تعويضات المتوفين تضاعفت من 50 ألف إلى 100 ألف، متابعة: "نقدم الدعم النفسي لأسر المتوفين، وهم في كنف الدولة"، مضيفة: "لن نترك سوهاج إلى بعد الاطمئنان على المصابين".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن وفاة 32 مواطنًا وإصابة 108 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).

وأضاف أن الإصابات تراوحت بين كسور، وجروح قطعية، وسحاجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بمحافظات (سوهاج وأسيوط، والأقصر، وقنا).

وأكد عدم صحة المعلومات المتداولة بعدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بمناشدة وزيرة الصحة والسكان المواطنين بالتبرع بالدم لمصابي الحادث، موضحًا توافر 1034 كيس دم من مختلف الفصائل، و3467 كيس بلازما ببنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى 3000 كيس دم محزون استراتيجي تم الدفع بهم كدعم طبي من المركز القومي لنقل الدم بمحافظة القاهرة إلى بنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج،
وكذلك توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات بمحافظة سوهاج.

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