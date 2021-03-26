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العراق: تأجيل القمة الثلاثية مع مصر والأردن بسبب حادث قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
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أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء الجمعة، تأجيل القمة الثلاثية التي كان من المقرر عقدها مع مصر والأردن بسبب حادث تصادم قطاري سوهاج، معربًا عن خالص تعازيه للرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضحايا الحادث.
وكتب الكاظمي في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "نعزي جمهورية مصـر العربية بالمصاب الأليم جراء حادثة اصطدام القطارين، داعين بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف: "تضامنًا مع فاجعة إخواننا، نعلن تأجيل القمة الثلاثية في بغداد إلى القريب العاجل، مع عقد اجتماع الأسبوع المقبل لوزراء خارجية البلدان الثلاثة لتحديد موعد جديد لانعقادها".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، ارتفاع أعداد المصابين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج، إلى 114 حالة إصابة، بالإضافة إلى 32 حالة وفاة حتى الآن.

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